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1 час назад

Турагенты назвали лучшие отели Турции по соотношению «цена-качество»

Lenta.ru

Эксперты турбизнеса назвали российским туристам лучшие пятизвездочные гостиницы Турции по соотношению «цена-качество». Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на результаты опроса отечественных турагентов.

Турагенты назвали лучшие отели Турции по соотношению «цена-качество»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Идеальный отель — это когда цена не выше средней в сегменте "пятизвездочников", а качество выше среднего. Это касается обслуживания, питания и состояния номеров», — пояснил совладелец турагентства Travel Management Андрей Воскобойников.

В число наиболее привлекательных и оптимальных по цене мест размещения вошли три гостиницы сети Alva Donna в Белеке и Кемере — Alva Donna Exclusive Belek, Alva Donna World. «Особенность менеджмента этой цепочки в том, что все вопросы легко решаются, — пояснил один из турагентов. — Мои туристы отмечали в этих отелях дни рождения, даже свадьба там отдыхала в количестве 19 человек. А главное — гостям здесь действительно рады».

Также особым вниманием отмечены пятизвездочные отели сети Nirvana в Анталье — Nirvana Cosmopolitan, Nirvana Dolce Vita. «Плюсы Nirvana Dolce Vita — большая территория и шикарный пляж. Причем концепция подходит как для спокойного отдыха, так и для любителей повеселиться», — отметила представитель туристических агентств «Слетать.ру» Полина Алексашина.

Кроме того, специалисты назвали сеть гостиниц Akka — Akka Antedon (Анталья), Akka Alinda (Кемер), где стоимость проживания вполне соответствует сервису. «Обслуживание на высоте в любой сезон. В частности, зимой здесь много активностей — например, есть курсы турецкого языка», — высказалась турагент Марина Перфильева.

Ранее в ноябре российская тревел-блогерша Саша Коновалова предупредила отечественных туристов о наиболее распространенных схемах мошенничества в Турции. В первую очередь путешественница обратила внимание россиян на случаи обмана отдыхающих при аренде жилья.

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