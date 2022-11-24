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2 часа назад

В аэропорт Екатеринбурга из Киргизии прилетели 900 попугаев

runews24.ru

Ветконтроль птицы прошли в Оше, согласно заключению, все пернатые здоровы.

В аэропорт Екатеринбурга из Киргизии прилетели 900 попугаев
Фото: runews24.rurunews24.ru

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга приземлился самолет из киргизского города Ош с сотнями пернатых пассажиров на борту. В Свердловскую область по воздуху доставили 901 особь декоративного попугая. Общий вес птиц достигает 60 килограммов, сообщили в Уральском таможенном управлении.

Среди доставленных из Средней Азии пернатых 660 особей -волнистые попугаи, 110 – амадины, 40 - неразлучники, еще столько же - неразлучники Фишера, 20 - кореллы, 15 - певчие, 10 - какарики и шесть - розеллы. Из Киргизии птиц отправил местный бизнесмен. Получатель живого груза – частное лицо в Екатеринбурге.

Таможенники в аэропорту, убедившись, что все сопроводительные документы в порядке, пропустили птиц. Ветконтроль попугаи прошли на территории Киргизии, согласно заключению все пернатые здоровы.

Из аэропорта попугаев отправят в зоомагазины города.

Новости путешествий,Аэропорт Кольцово,
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