Туристов на Эльбрус будут забирать бесплатные минитрансферы

В Приэльбрусье развивают систему перехватывающих зимних стоянок. Теперь планируется, что забирать с них будут минитрансферами не только лыжников и сноубордистов, но и тех, кто приезжает полюбоваться на Эльбрус с однодневными экскурсиями. Как сообщает корреспондент «ГлагоL» Иван Илюхин, парковки обустроены в нескольких километрах от самого Эльбруса и откроются со дня на день.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Расположены они у самых склонов, что само по себе невероятно. Эльбрус и прилегающие к нему горы шутить не любят. Камнепады, сели и снежные лавины здесь нередки. На склонах везде стоят пушки для расстрела лавин, а служба мониторинга постоянно начеку.

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Но для того, чтобы парковки были безопасны, в районе их действия проведены специальные укрепительные работы и установлены специальные камне — и снеголовушки. И теперь загруженная большими автобусами поляна Азау на самой высокой горе Европы наконец будет предоставлена только туристам, а курсирующие от перехватывающих стоянок к Эльбрусу микроавтобусы станут бесплатно доставлять и увозить гостей.

«Все надеются, что это будет очень удобно и экологично. Минитрансферы бесплатны, будут курсировать постоянно. Посетителей на Эльбрусе все больше, инфраструктура расширяется, назрела необходимость экскурсионные автобусы оставлять в стороне от основной точки притяжения», — Игорь, экскурсовод из Ессунтуков

К тому же в высокий сезон пробки на единственной дороге к Эльбрусу — не редкость. А крупногабаритные автобусы создают их на горной трассе особенно много. Теперь их будут оставлять подальше. За дело возьмутся более маневренные авто.

Минимаршрутками смогут воспользоваться и туристы, приезжающие в эти живописные места своим ходом. На лыжных трассах в прошедшие выходные начался лыжный сезон для всех желающих. В преддверии нынешней зимы он открыт даже раньше, чем планировалось — уже в конце ноября на склонах Эльбруса выпал свежий снег.

В 2022-2023 годах на создание новых объектов на горно-лыжном комплексе «Эльбрус» в федеральном бюджете предусмотрено более 8 млрд. рублей. Это две канатные дороги протяженностью 1 км, парковка на поляне Азау на 800 машино-мест и благоустройство самой поляны.