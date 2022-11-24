Прямой авиарейс между Владивостоком и Таиландом запустят 26 ноября: сколько стоит тур

Прямые рейсы свяжут Владивосток и Таиланд уже на этой неделе. Самолеты будут летать в два города – Пхукет и Паттайю. Рассказываем, в какую цену приморцам обойдется долгожданный отдых.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева ФедералПресс / Полина Зиновьева

Прямой рейс из Владивостока в Паттайю будет запущен 28 ноября. Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air на лайнерах Boeing 757-200W.

На сегодняшний день приобрести билеты можно в рамках тура. Средняя стоимость путевки составляет 46 тысяч рублей. В эту стоимость включен перелет, трансфер, проживание в отеле, питание и страховка.

Также из Владивостока будут летать самолеты в Пхукет. Первый рейс запланирован на субботу, 26 ноября. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот» на Airbus 330-300.

Согласно данным портала Авиасейлс, стоимость билетов на первый рейс в Пхукет составляет 72405 рублей за билеты туда и обратно. Дополнительно придется заплатить за багаж – 5485 рублей.