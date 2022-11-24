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2 часа назад

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Lenta.ruиещё 1

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным направлениям внутри страны и в Белоруссию. Такая информация появилась в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сроки акции установлены с 25 по 27 ноября. Спецпредложение распространяется на перелеты, которые состоятся с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Уфа, Ульяновск, Самара, Петрозаводск, Казань, Санкт-Петербург с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению по маршруту Москва — Гюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания "Победа",
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