Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным направлениям внутри страны и в Белоруссию . Такая информация появилась в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте» .

Сроки акции установлены с 25 по 27 ноября. Спецпредложение распространяется на перелеты, которые состоятся с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Уфа, Ульяновск, Самара, Петрозаводск, Казань, Санкт-Петербург с отправлением из Москвы, а также из других городов России.