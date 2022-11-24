В отелях России подорожал отдых на новогодние праздники

Гостиницы и отели в российских городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, заметно подорожали к новогодним праздникам.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Так, чтобы снять номер в чужом городе, придется отдать в среднем 5,4 тыс. руб., что на 35% больше год к году. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Ostrovok.ru, OneTwoTrip и Travelata.ru.

Отмечается, что в этом году россияне стали реже бронировать номера на одну ночь (до 19,8% с 50,1% годом ранее), но при этом стали чаще отдыхать в отелях четыре-семь дней (+25,3% до 54,3%). Кроме того, средняя стоимость тура по России в этом году увеличилась на 38,1%, до 68,1 тыс. руб., рассказали в Travelata.ru.

По подсчетам Ostrovok.ru, на новогодние праздники на апартаменты и квартиры приходится 20% спроса против 8% по сравнению с 2021 годом.

Предполагается, что это связано с прекращением работы в России Booking.com и Airbnb.

Директор по развитию курорта "Красная Поляна" Ольга Филипенкова рассказала, что гостиницы уровня "пять звезд" на предстоящие каникулы забронированы на 95%, "четыре звезды" — на 75%.

В основном спрос приходится на Сочи, Московскую и Ленинградскую области.