Туристка раскрыла преимущества россиянок перед китаянками

«Женщины претендовали только на обеспеченных, независимых мужчин, у которых есть по несколько квартир, машин, бизнесов и много денег. В таком случае она на него посмотрит. Остальным китайцам приходится страдать, — пояснила Ершова. — И это самая настоящая проблема для Китая. На этой почве китаянки стали капризными, безжалостными, жестокими».