Зимний отдых на Байкале подорожал на 15-20%

Растущий турпоток на зимний Байкал привел к тому, что цены на отдых в феврале-марте, когда озеро покрыто льдом, сравнялись с прайсом высокого летнего сезона. Раньше отдых на Байкале зимой стоил на 15-20% дешевле, чем в июле-сентябре, сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

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"Практически у всех [турбаз] теперь февраль-март выделяется как [высокий] сезон. То есть цены на февраль-март устанавливаются как на летний сезон в связи с тем, что в прошлые годы в это время были достаточно серьезные потоки туристов на Байкал. Если на межсезонье есть какие-то подвижки по ценам буквально до января, то уже с января начинаются цены летнего сезона фактически. Часть баз просто не стали опускать летние цены. Это разница где-то 15-20% [между летними и зимними тарифами]", - сказал собеседник агентства.

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На ближайший ледовый сезон на Байкале забронированы уже практически все турбазы. Например, на сервисах бронирования есть небольшой выбор номеров на острове Ольхон - одном из самых популярных турмаршрутов на Байкале. Встречаются номера по цене от 2-3 тыс. рублей за ночь на двоих в феврале 2023 года, но это номера с общей ванной комнатой. Номера без личных удобств предлагают и за 4-7 тыс. рублей за ночь на двоих. Цены на скромные комнаты с собственным санузлом и минимумом комфорта начинаются от 5-6 тыс. рублей, более комфортабельные варианты стоят от 10-12 тыс. рублей.

Озеро Байкал, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия, а также популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Туризм на Байкале является круглогодичным, зимой озеро привлекает путешественников со всего мира чистым, прозрачным льдом. Прочный лед, по которому можно передвигаться на транспорте, устанавливается на Байкале к февралю.