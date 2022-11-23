Россияне вышли в лидеры по числу иностранных туристов на Шри-Ланке в ноябре 2022 года

Туристы из России в ноябре 2022 года выбились в лидеры по турпотоку на Шри-Ланку. На россиян пришлось 25% иностранных прибытий, сообщает местное издание Dailymirror.

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По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, на втором месте после РФ с долей в 16% оказалась соседняя Индия. Тройку лидеров замыкает Великобритания (8%). Также заметное число путешественников на остров в ноябре прибыли из Германии, Австралии и Канады.

Как уточняется, с начала года на Шри-Ланке отдохнули почти 600 тыс. иностранных туристов. За первые 15 дней ноября турпоток составил почти 30 тыс. человек.