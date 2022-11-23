Туристов предупредили: время на прохождение границ ЕС увеличится многократно

Власти европейских стран опасаются, что время на прохождение внешних границ ЕС может многократно увеличиться после введения новой системы погранконтроля (Entry/Exit System).

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Пилотный проект EES должен заработать в Евросоюзе в тестовом режиме до конца этого года, а в мае следующего – уже будет внедрен на постоянной основе. Новый механизм более тщательного изучения документов прибывающих приведет и к увеличению времени прохождения границ.

В частности, в Германии для решения проблем с очередями в аэропортах планируют расширить пропускные способности терминалов. В Австрии предупреждают, что туристам, прилетающим в международные воздушные гавани, придется запастись терпением, так как время обработки документов вырастет минимум в 2 раза.

Власти Польши подсчитали: на одного пассажира пограничники теперь будут тратить всего на 2 минуты больше. Однако в пиковые часы загрузки пунктов пересечения границ все равно не избежать заторов на дорогах и очередей в аэропортах. В Словении ожидают, что процедура въезда для туристов станет дольше в 4 раза.

Впрочем, большинство государств Евросоюза надеется, что коллапса удастся избежать. Для этого планируется усовершенствовать инфраструктуру в пунктах пограничного контроля. Например, Испания намерена установить для туристов в аэропортах киоски самообслуживания, где прибывающие пассажиры смогут внести дополнительную информацию о себе, разгрузив пограничников и минимизировав время прохождения всех формальностей.