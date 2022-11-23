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1 час назад

Туристов предупредили: время на прохождение границ ЕС увеличится многократно

TourDom

Власти европейских стран опасаются, что время на прохождение внешних границ ЕС может многократно увеличиться после введения новой системы погранконтроля (Entry/Exit System).

Туристов предупредили: время на прохождение границ ЕС увеличится многократно
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Пилотный проект EES должен заработать в Евросоюзе в тестовом режиме до конца этого года, а в мае следующего – уже будет внедрен на постоянной основе. Новый механизм более тщательного изучения документов прибывающих приведет и к увеличению времени прохождения границ.

В частности, в Германии для решения проблем с очередями в аэропортах планируют расширить пропускные способности терминалов. В Австрии предупреждают, что туристам, прилетающим в международные воздушные гавани, придется запастись терпением, так как время обработки документов вырастет минимум в 2 раза.

Власти Польши подсчитали: на одного пассажира пограничники теперь будут тратить всего на 2 минуты больше. Однако в пиковые часы загрузки пунктов пересечения границ все равно не избежать заторов на дорогах и очередей в аэропортах. В Словении ожидают, что процедура въезда для туристов станет дольше в 4 раза.

Впрочем, большинство государств Евросоюза надеется, что коллапса удастся избежать. Для этого планируется усовершенствовать инфраструктуру в пунктах пограничного контроля. Например, Испания намерена установить для туристов в аэропортах киоски самообслуживания, где прибывающие пассажиры смогут внести дополнительную информацию о себе, разгрузив пограничников и минимизировав время прохождения всех формальностей.

Новая автоматизированная система пограничного контроля (Entry/Exit System) разрабатывается Евросоюзом и предполагает более полный сбор информации о гражданах третьих стран, прибывающих в ЕС. Помимо сканирования документов и внесения в базу сведений об отказах во въезде и нарушениях, путешественников попросят сдать отпечатки пальцев, а также сфотографироваться. Механизм вводится с целью снижения рисков незаконной миграции, быстрого выявления поддельных документов, а также фактов нарушения визового режима.

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