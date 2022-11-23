«Мерзкий» поступок пассажирки самолета возмутил попутчицу и вызвал споры в сети

Пассажирка самолета сняла обувь в полете, возмутила попутчицу и вызвала споры в сети. Соответствующий тред с обсуждением поступка туристки появился на форуме Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница портала рассказала, что недавно летела в самолете и решила снять массивные ботинки, поскольку в них было неудобно сидеть. При этом девушка добавила, что предварительно обрызгала их спреем для обуви, чтобы они не пахли. «Одна женщина должна была сидеть рядом со мной, но когда она подошла и увидела, что я сижу без обуви, она испугалась и назвала меня мерзкой, а затем позвала стюардессу», — поделилась автор поста.

По словам путешественницы, стюардесса заявила, что не может ничего сделать, однако попутчица не унималась и начала снимать босоногую пассажирку на видео, обзывая ее. «Когда я рассказала о случае своим друзьям, их мнения разделились. Одни сказали, что я вела себя невоспитанно и мне нужно было надеть обувь, другие были на моей стороне. А что думаете вы?» — спросила она у пользователей.

Большинство комментаторов поддержали девушку, заявив, что она не сделала ничего плохого. «Я не думаю, что когда-либо был на рейсе, где люди не снимают обувь. Кажется, это очень распространенное действие», «Если ваши ноги и обувь не пахнут и они находятся в вашем собственном пространстве, что в этом плохого?», «Вы подробно описали, что подготовились к рейсу и сделали все, чтобы обувь не пахла, так что все правильно», — писали они.