В багаже мужчины нашли кошку его друзей, случайно там оказавшуюся

Сотрудники аэропорта в Нью-Йорке нашли в багаже кошку, которая случайно туда залезла. Оказалось, что это кошка друзей владельца чемодана, сообщает NBC. 16 ноября 2022 года во время сканирования чемодана сотрудники аэропорта Нью-Йорка увидели внутри кошку.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Они аккуратно достали полосатое животное. Как оказалось, кошка не принадлежит владельцу чемодана. Незадолго до полета мужчина пришел в гости к знакомой, чей питомец по имени Вонючка забрался к нему в багаж. Ни он, ни хозяйка этого не заметили.