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1 час назад

В аэропорту Нью-Йорка в багаже мужчины нашли кошку его друзей, случайно там оказавшуюся

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники аэропорта в Нью-Йорке нашли в багаже кошку, которая случайно туда залезла. Оказалось, что это кошка друзей владельца чемодана, сообщает NBC. 16 ноября 2022 года во время сканирования чемодана сотрудники аэропорта Нью-Йорка увидели внутри кошку.

В багаже мужчины нашли кошку его друзей, случайно там оказавшуюся
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Они аккуратно достали полосатое животное. Как оказалось, кошка не принадлежит владельцу чемодана. Незадолго до полета мужчина пришел в гости к знакомой, чей питомец по имени Вонючка забрался к нему в багаж. Ни он, ни хозяйка этого не заметили.

Сотрудники правоохранительных органов предложили женщине написать заявление, так как подумали, что кошка была украдена. Хозяйка отказалась это делать и объяснила ситуацию. Сейчас кошка находится дома. Ранее в Сочи кошка зашла в продуктовый магазин, забрала с полки пакет сухого корма и вышла, неся его в зубах. Продавец не смогла догнать животное и отнять добычу.

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