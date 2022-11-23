В багаже мужчины нашли кошку его друзей, случайно там оказавшуюся

Сотрудники аэропорта в Нью-Йорке нашли в багаже кошку, которая случайно туда залезла. Оказалось, что это кошка друзей владельца чемодана, сообщает NBC. 16 ноября 2022 года во время сканирования чемодана сотрудники аэропорта Нью-Йорка увидели внутри кошку.
Они аккуратно достали полосатое животное. Как оказалось, кошка не принадлежит владельцу чемодана. Незадолго до полета мужчина пришел в гости к знакомой, чей питомец по имени Вонючка забрался к нему в багаж. Ни он, ни хозяйка этого не заметили.
Сотрудники правоохранительных органов предложили женщине написать заявление, так как подумали, что кошка была украдена. Хозяйка отказалась это делать и объяснила ситуацию. Сейчас кошка находится дома. Ранее в Сочи кошка зашла в продуктовый магазин, забрала с полки пакет сухого корма и вышла, неся его в зубах. Продавец не смогла догнать животное и отнять добычу.