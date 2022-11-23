С чем связано долгое подтверждение бронирования отелей в Таиланде

Турагенты сообщают о продолжающихся сложностях с подтверждением бронирования отелей в Таиланде. «Ждали ответа от Fun & Sun 4 дня, написали сами в гостиницу. И уже после того, как отправили туроператору ответ отеля, что они готовы принять туристов, получили подтверждение», – привел пример один из участников телеграм-канала «Крыша ТурДома В2В». Другой турагент рассказал, что ждет согласования брони в Таиланде уже 10 дней. Редакция TourDom.ru выяснила у туроператоров причину длительного подтверждения броней.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В Fun & Sun на запрос редакции оперативно не ответили. Другие компании в свою очередь сообщили, что минимизировать риск отказа в согласовании конкретной заявки туроператор может, если заранее заключит контракты на гарантированные квоты мест в отелях. «У нас большой пул отелей на гарантии», – пояснили в ANEX Tour.

В «Интуристе» отметили, что в этом году объем мест, взятых туроператорами для моментального подтверждения, все же меньше обычного:

«Когда происходил процесс контрактинга на сезон, еще действовали ковидные ограничения. В тот период не было понимания объема перевозки в Паттайю и на Пхукет в зимнем сезоне, появятся ли прямые рейсы из России или нет. Поэтому в массовом порядке номера на гарантии многие не брали».

Когда начался ажиотажный спрос на туры в Таиланд, отельеры сразу же сориентировались: негарантированные места они подтверждают не всегда. Даже если номера есть в наличии, отель может выставить цену выше контрактной. Таким образом, спецпредложения сейчас приходят не на понижение, а на повышение тарифов, причем иногда более чем в 2 раза.

На новогодние праздники многие популярные пляжные гостиницы, которые стоят у туроператоров на гарантии, сейчас уже почти разобраны. Постепенно заканчиваются места на моментальном подтверждении и в менее востребованных отелях.