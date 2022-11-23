Женщина станцевала на священной пирамиде майя и вызвала гнев туристов

Туристка в Мексике забралась на священную пирамиду майя и едва унесла ноги от разъяренной толпы, передает «МИР 24».

Фото: Мир24 Мир24

Женщина вскарабкалась на вершину храма Кукулькана, где древние майя совершали жертвоприношения и устроила там танцы. Этим она и разозлила людей, которые находились внизу.

Спустилась туристка, лишь когда к ней подошел охранник. А свидетели поступка набросились на женщину.