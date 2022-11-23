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1 час назад

Женщина станцевала на священной пирамиде майя и вызвала гнев туристов

Мир24

Туристка в Мексике забралась на священную пирамиду майя и едва унесла ноги от разъяренной толпы, передает «МИР 24».

Женщина станцевала на священной пирамиде майя и вызвала гнев туристов
Фото: Мир24Мир24

Женщина вскарабкалась на вершину храма Кукулькана, где древние майя совершали жертвоприношения и устроила там танцы. Этим она и разозлила людей, которые находились внизу.

Спустилась туристка, лишь когда к ней подошел охранник. А свидетели поступка набросились на женщину.

Ранее жительница Австрии вернулась из отпуска, который проводила в Хорватии, и обнаружила в своем багаже 18 живых скорпионов.

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