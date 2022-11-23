Туристка посетила сирот на Бали и была пристыжена

Туристка из Австралии посетила приют с сиротами в Индонезии в откровенном наряде и была пристыжена пользователями сети. Фото и подробности случившегося публикует New York Post (NYP).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

28-летняя блогерша и владелица салона красоты Келси Фостер решила выделить время в отпуске для посещения приюта с нуждающимися детьми на Бали, чтобы привезти им еды. Для поездки девушка выбрала наряд, состоящий из короткого розового топа и мини-юбки с разрезом на бедре.

При посещении приюта Фостер сделала несколько снимков с сиротами и выложила их в сеть, из-за чего нарвалась на критику от подписчиков. «Было бы гораздо уважительнее, если бы ты спрятала свою грудь», «По-моему, дети не должны видеть такого в столь раннем возрасте», — писали они.

Тем не менее блогерша оправдала себя, ответив фанатам, что не успела переодеться после пляжа. «Этот купальник был на мне с самого утра. Конечно, я так одеваюсь, ведь на улице плюс 33 градуса, и я не привыкла к такой влажности», — прокомментировала Фостер.

Туристка добавила, что ее критикуют только потому, что она женщина и у нее большая грудь, которую непросто скрыть. «Будь на моем месте мужчина или женщина средних лет, никакой критики бы не было. А детям было совершенно все равно, как я одета. Я видела искренние улыбки на их лицах», — заключила путешественница.