Названа лучшая страна для романтического отдыха в 2022 году

Филиппины по итогам международной премии White Awards свадебного журнала White Sposa назвали лучшей страной для романтического отдыха в 2022 году. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму страны в России и СНГ.

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По мнению независимого жюри, пляжное азиатское направление идеально подходит для влюбленных пар и будущих молодоженов. Путешествие на острова будет интересно как любителям экстремального отдыха, которые смогут заняться серфингом на многочисленных пляжах, так и тем, кто ищет единение с природой, — такие пары может заинтересовать исследование живописных джунглей острова Палаван или умиротворенный отдых у моря.

Кроме того, Филиппины идеально подходят для проведения свадебной церемонии.

«Свадьба, организованная на островах, оставит неизгладимое впечатление в сердцах молодоженов и гостей. Ласковый шум волн, фотосессия на фоне пальм и ужин на закате помогут влюбленным укрепить чувства и стать еще ближе друг к другу», — добавили в пресс-службе.