В Таиланде полиция начала защищать туристов от трансвеститов

Туристическая полиция Таиланда начала курировать пляжи и улицы Паттайи, чтобы защитить туристов от трансвеститов, которые агрессивно навязывают секс-услуги. Об этом сообщает Bangkok Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что кампания была запущена вечером во вторник, 22 ноября, в преддверии повышенного туристического сезона. Теперь полицейские патрули и волонтерские группы обходят пляжи курортного города и улицу Уокинг-стрит, чтобы выискивать трансвеститов.

На момент выпуска материала правоохранители задержали 36 нарушителей и предупредили их, чтобы они перестали собираться группами в местах скопления туристов и навязывать им секс-услуги.