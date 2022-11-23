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37 минут назад

В Таиланде полиция начала защищать туристов от навязывающих секс трансвеститов

Lenta.ruиещё 1

Туристическая полиция Таиланда начала курировать пляжи и улицы Паттайи, чтобы защитить туристов от трансвеститов, которые агрессивно навязывают секс-услуги. Об этом сообщает Bangkok Post.

В Таиланде полиция начала защищать туристов от трансвеститов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что кампания была запущена вечером во вторник, 22 ноября, в преддверии повышенного туристического сезона. Теперь полицейские патрули и волонтерские группы обходят пляжи курортного города и улицу Уокинг-стрит, чтобы выискивать трансвеститов.

На момент выпуска материала правоохранители задержали 36 нарушителей и предупредили их, чтобы они перестали собираться группами в местах скопления туристов и навязывать им секс-услуги.

В августе пьяная проститутка в городе Паттайя, Таиланд, напала на туриста и откусила ему ухо. Уточняется, что женщина по имени Канника Камтон запрыгнула в автобус с открытым салоном, пока он стоял на светофоре. На глазах других пассажиров она подошла вонзила зубы в правое ухо 55-летнего мужчины, оторвала кусок и проглотила его.

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