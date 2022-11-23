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43 минуты назад

Россиянка отсудила у авиакомпании 300 тыс. из-за задержки рейса

Секрет Фирмыиещё 1

Задержка рейса — всегда неприятная история. Приходится сидеть в аэропорту и непонятно сколько ждать, когда же всё-таки объявят посадку. Правда, для некоторых это ещё и финансовые траты: кто-то уже отель забронировал, у кого-то пересадка срывается. Так было и у Анастасии из Екатеринбурга. Но из сложной ситуации она вышла победительницей — да ещё и в плюсе осталась.

Россиянка отсудила у авиакомпании 300 тыс. из-за задержки рейса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В июне 2021-го женщина вместе с семьёй должна была лететь из Екатеринбурга в Москву, чтобы там пересесть на рейс до хорватского Задара. Но самолёт «Уральских авиалиний» из-за задержки прибыл в столицу почти на два часа позже. Из-за этого уральцам пришлось лететь сначала в город Сплит, а потом перебираться в Задар.

Правда, такая схема далась семье непросто. Они прибыли в аэропорт Домодедово, а самолёт в Сплит вылетал из Шереметьево. Почти 9000 рублей ушло на такси из одного аэропорта в другой, 14 000 — на обед и ещё 11 800 рублей — на такси из Сплита в Задар. В результате семейство понесло убытки на 217 000 рублей.

Такой расклад дел жительницу Урала не устроил, и она пошла в суд. Он обязал авиаперевозчика выплатить 212 000 убытка, ещё 10 000 рублей компенсации морального вреда и 111 000 рублей штрафа. Ответчик пытался оспорить решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Теперь женщина ждёт 333 000 рублей от «Уральских авиалиний». Всё-таки время — деньги.

В последнее время россияне всё чаще борются за свои права и не хотят прощать чужие ошибки. В Перми женщина отсудила у коммунальщиков 300 000 рублей за то, что они плохо почистили дорогу. Россиянка поскользнулась на ней и получила травму головы.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Шереметьево,
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