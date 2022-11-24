"Уральские авиалинии" увеличивают количество рейсов в Лаос

Авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличит частоту полетов между Владивостоком и Вьентьяном. С 20 декабря рейсы будут выполнятся два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

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"Мы совместно с ООО "Русавзия" открываем еще один рейс по маршруту Владивосток – Вьентьян и обратно. С 20 декабря 2022 в столицу Лаоса можно будет улететь два раза в неделю. К рейсам U6-7165/7166, которые выполняются по субботам, добавятся вылеты по вторникам", - рассказали "Уралинформбюро" в "Уральских авиалиниях".

"Когда мы открывали рейс во Вьентьян, то предполагали, что будет хороший пассажиропоток, и на перспективу планировали увеличить частоту. И вот сейчас видим растущий спрос, направление очень интересное. Поэтому с радостью поставили еще один борт в неделю", – отметил исполнительный директор ООО "Русазия" Роман Вирич.

С появлением нового направления жителям Владивостока стал доступен прямой перелет в крупный экономический центр Лаоса. Это привлекательная страна не только для туризма, но и для бизнеса. Аэропорт Вьентьяна – крупнейший хаб для удобных стыковок в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и другие страны Юго-Восточной Азии. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на протяжении 30 дней.