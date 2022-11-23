Новогодние туры в Таиланд вызвали ажиотаж

После длительного кризиса, усиленного частичной мобилизаций и туманными перспективами, приморские туроператоры воспряли духом. Из Владивостока открылись авиаперелеты в Патайю, Пхукет, Бангкок, Лаос. Цена – от 100 тыс. и выше, спрос – ажиотажный, сообщает KONKURENT.RU.
Туристический рынок поменялся кардинально, говорят представители туротрасли. Нет больше направлений в Корею, Японию, Малайзию, Вьетнам, Сеул, Филиппины и другие страны, спрос на которые с сентября по март традиционно был ажиотажным. Но вместо них появилась возможность улететь в Таиланд.
По словам Екатерины Изотовой, генерального директора ООО «Туристическая компания «Лаки Турс», этой зимой данное направление самое востребованное:
«Как таковой Лаос путешественникам не очень интересен, но через него удобно добираться до других азиатских стран. А в Приморье много желающих традиционно уехать на зиму в теплые страны, особенно в Таиланд. С закрытием прямых рейсов, турпоток, конечно, снизился, так как приходилось летать через Москву, Стамбул, Эмираты – дорого и долго. Поэтому сейчас, когда открываются международные рейсы из Владивостока, они пользуются ажиотажным спросом. И, соответственно, цены не могли быть привычно доступными».
Евгения Белянина, генеральный директор туристической компании «Диалог народов», пояснила, что спрос на путевки сегодня превышает предложение и стоимость перелетов достаточно высокая. Особенно дорого продавались билеты и туры на старте. И все началось с Хабаровска: «В начале ноября туры из Хабаровска, включающие отель 4 звезды продавался за 347 тыс. А на следующий день после старта продаж, стоимость поднялась еще на 20%. И все предложения были раскуплены».
Чуть позже с разницей в несколько дней открылись направления из Владивостока до Лаоса: «Билеты стоили в районе 80 тыс. руб., но были разобраны очень быстро», - говорит Белянина.
Также в ноябре стартовали продажи туров из Владивостока в Патайу, чуть позже подключился «Аэрофлот». Евгения Белянина: «Рейсы определены на Пхутет и Бангкок два раза в неделю, и минимальная стоимость была больше 100 тыс. руб. Но даже за такую цену новогодние даты раскупили буквально за час».
Екатерина Изотова тоже отмечает, что регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет - самые ожидаемые события этого года: «Стоимость, конечно, очень высокая, но явление это временное и связанное с отсутствием конкуренции и большим спросом. Однако уже намечается тенденция снижения цен. Так, рейсы «Аэрофлота» в Бангкок, которые стоили в первые дни продажи 110 тыс. руб., сейчас продаются в районе 70 тыс. И чем больше будет открываться новых направлений, тем конкурентнее будет цена. А после Нового года мы ожидаем, что люди продолжат летать, по крайней мере до тех пор, пока не закончится полетная программа – то есть до 20-го марта. Сейчас идет много бронирования на этот период и цены начинают снижаться».
Илона Михина, директор ООО «ВГУЭС ТРЭВЕЛ»: «Чем выше спрос, тем выше предложение – это законы рынка. Именно они сейчас и работают. Ажиотаж на открывшиеся направления из Владивостока обусловлен несколькими факторами: люди устали, хотят отдыха, плюс сезонный спрос на новогодние туры, стоимость для многих имела не первостепенное значение. Сейчас по-прежнему востребованы туры через Москву по направлениям Турция, Египет, Арабские Эмираты, Мальдивы, однако прямые рейсы из Владивостока в Паттайя и Пхукет будут пользоваться спросом и после новогодних праздников».