Новогодние туры в Таиланд вызвали ажиотаж

Екатерина Изотова тоже отмечает, что регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет - самые ожидаемые события этого года: «Стоимость, конечно, очень высокая, но явление это временное и связанное с отсутствием конкуренции и большим спросом. Однако уже намечается тенденция снижения цен. Так, рейсы «Аэрофлота» в Бангкок, которые стоили в первые дни продажи 110 тыс. руб., сейчас продаются в районе 70 тыс. И чем больше будет открываться новых направлений, тем конкурентнее будет цена. А после Нового года мы ожидаем, что люди продолжат летать, по крайней мере до тех пор, пока не закончится полетная программа – то есть до 20-го марта. Сейчас идет много бронирования на этот период и цены начинают снижаться».