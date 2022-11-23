Находившуюся в багаже кошку спасли в аэропорту Нью-Йорка

В аэропорту Нью-Йорка сотрудник, проверяющий багаж, заметил в одном из чемоданов живую кошку. Животное успели достать до отправления в грузовой отсек, пишет NBC News.

Фото: Мир24 Мир24

Багаж был зарегистрирован в международном аэропорту Джона Кеннеди в Атланте для стыковочного рейса в аэропорт Мельбурн-Орландо во Флориде. Кошка была обнаружена во время сканирования вещей рентгеном.