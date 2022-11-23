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37 минут назад

Находившуюся в багаже кошку спасли в аэропорту Нью-Йорка

Мир24

В аэропорту Нью-Йорка сотрудник, проверяющий багаж, заметил в одном из чемоданов живую кошку. Животное успели достать до отправления в грузовой отсек, пишет NBC News.

Находившуюся в багаже кошку спасли в аэропорту Нью-Йорка
Фото: Мир24Мир24

Багаж был зарегистрирован в международном аэропорту Джона Кеннеди в Атланте для стыковочного рейса в аэропорт Мельбурн-Орландо во Флориде. Кошка была обнаружена во время сканирования вещей рентгеном.

Выяснилось, что это питомец семьи владельца багажа. Предположительно, она попала в чемодан во время сборов, а перед закрытием путешественник не заметил ее.

Новости путешествий,Джон Кеннеди,
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