Находившуюся в багаже кошку спасли в аэропорту Нью-Йорка

В аэропорту Нью-Йорка сотрудник, проверяющий багаж, заметил в одном из чемоданов живую кошку. Животное успели достать до отправления в грузовой отсек, пишет NBC News.
Багаж был зарегистрирован в международном аэропорту Джона Кеннеди в Атланте для стыковочного рейса в аэропорт Мельбурн-Орландо во Флориде. Кошка была обнаружена во время сканирования вещей рентгеном.
Выяснилось, что это питомец семьи владельца багажа. Предположительно, она попала в чемодан во время сборов, а перед закрытием путешественник не заметил ее.