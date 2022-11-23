Многие россияне начинают уже сейчас интересоваться, что будет с туризмом в 2023 году. Согласно статистическим данным и опросам граждан, в России ожидается спад в этой отрасли.
Эксперты утверждают, что сокращение туризма, которое произошло в 2022 году в России, продолжится и в следующем году. Основной причиной такого поведения россияне назвали отсутствие денег. Согласно опросам, из-за сокращения доходов не смогли отдохнуть там, где было запланировано, около 41% граждан. А каждый третий житель страны провел лето дома или на даче.
Генеральный директор компании «Академ-Онлайн» Александр Курносов предоставил статистику по въездному и выездному туризму в 2022 году. Согласно этим данным, количество людей, которые посещали Россию с целью отдыха с 2019 года сократилось в 35 раз. По словам Курносова, сейчас этот показатель находится на уровне статистической погрешности. Количество туристов, которые предпочитают отдыхать за границей, также уменьшилось. За аналогичный период число таких россиян сократилось в 2,5 раза, до 18 млн. поездок. Эксперт считает, что в ближайшее время вряд ли изменится к лучшему.
Впрочем, сокращение турпотока касается не только России, но и всего мира. Зарубежные издания постоянно мониторят обстановку и проводят социологические опросы. Респонденты, которые отказались от туризма в 2022 году, главными причинами называют:
повышение стоимости жизни (45%); цены на топливо (13%); неспокойная мировая обстановка (12%); цены на энергоносители (10%); хаос в аэропортах (4%); другие причины (16%). Издания, проводившие опросы, утверждают, что данные тенденции сохранятся и на 2023 год, возможно даже усугубятся. Что ждет внешний туризм в 2023 году
В связи с введенными санкциями и ограничениями, для россиян окажутся закрытыми некоторые страны, в основном европейские. Из-за сложностей с выдачей виз, в 2023 году туристы из России не смогут посетить такие полюбившиеся им страны как Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Сербия и Финляндия.
Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев утверждает, что для россиян остаются открытыми страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки. Среди наиболее популярных направлений в 2023 году остаются открытыми Турция, Египет, Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Таиланд, Тунис, Марокко, Вьетнам и Лаос. Также по мнению Гареева, среди туристов существенно возрастет популярность Китая. На европейском направлении количество отдыхающих из России не будет превышать 5-10%.
Эксперты считают, что внешний туризм ожидает серьезное падение. Количество граждан, которые предпочитают отдыхать за пределами родной страны, упадет на 20% по сравнению с 2022 годом. Это обусловлено многими факторами, главным из которых является экономическая ситуация. Уровень доходов россиян существенно упал, и позволить себе прежние форматы отдыха не получается. Многим приходится отказываться от заграничных туристических поездок, а в некоторых случаях и от отпусков в целом.
Из-за введения ограничений на авиаперелеты стоимость билетов возросла многократно, что также послужило причиной отказа от посещения зарубежных стран. Туристы не готовы увеличивать траты на перелет.
Снижение турпотока за пределы страны должно повысить популярность внутреннего туризма, но это лишь в теории. По информации, предоставленной Александром Курносовым, турпоток внутри России вернется к показателю 2019 года. Напомним, что внутренний туризм сократился из-за пандемии на 15-20%.
В качестве отказа россиян от отдыха Курносов называет сокращение платежеспособности населения. У многих семей просто нет возможности планировать дополнительные траты. В 2023 году такая ситуация вряд ли изменится, поэтому не стоит ждать результатов, которые будут выше доковидных годов.
Среди главных российских направлений остаются Краснодарский Край, Сочи, Геленджик, Калининград, Алтай и Карелия. В 2023 году список популярных для отдыха мест пополнят Кавказ, Камчатка, Байкал, Сахалин и Владивосток.
Эксперты озвучивают и проблемы, которые ожидают туристов. Согласно статистике, около 60% отдыхающих предпочитают пляжный туризм. В 2022 году из-за высокой посещаемости в летнее время россияне, приехавшие на курорт, столкнулись с толкотней и крайне высокими ценами. Привыкших к зарубежному сервису туристов неприятно удивило качество отечественной сферы отдыха. Из-за этого часть потенциальных клиентов может выбрать более дорогой отдых за границей. Для решения проблемы необходим комплексный подход и обучение кадров, но в ближайшее время этого ожидать не стоит.
В последние годы набирает популярность внутренний культурно-познавательный или экскурсионный туризм. Граждане хотят лучше изучить свою страну, но и в этом направлении пока есть проблемы. Слабая местами инфраструктура и отсутствие стратегии туристического развития не позволяют перспективным регионам в полной мере реализовать этот потенциал.
Эксперты считают, что доходы россиян в 2023 году вряд ли будут расти, а это в свою очередь негативно отразиться на всей тревел-индустрии. Эксперты «Академсервиса» прогнозируют падение туристической сферы на 20-25%. При таких условиях количество турагентств будет сокращаться, если они не смогут переориентировать свою деятельность на внутренний рынок и более доступные направления, а отельный бизнес начнет вкладываться в новый разработки и введение современных подходов к клиентам.
Туристических операторов, которые изначально были ориентированы на путешествия по просторам России, напротив, ожидает более благоприятный год по сравнению с 2022.
Ситуация с авиакомпаниями не менее сложная. Из-за закрытия воздушного пространства, перелеты становятся более дорогими и, как следствие, менее популярными у российских туристов. Также известно, что большинство используемых самолетов являются иностранного производства. В условиях санкций становится проблематичным закупать запчасти и проводить регулярное обслуживание, что делает авиаперелеты рискованными. По мнению экспертов, в 2023 году стоит ждать закрытия нескольких небольших авиакомпаний, которые специализировались на перелетах за пределами России.
Многих россиян интересует, что будет с туризмом в 2023 году. По мнению экспертов, следует ожидать большого снижения турпотока на европейском направлении, а отдых внутри России вернется к доковидным показателям.