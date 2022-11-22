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48 минут назад

Переночевать в настоящей тюрьме: чем удивляет туристов отель в Лиепая

Провинция.ру

В настоящей тюрьме оказываются постояльцы Karostas Cietums Hotel в Лиепая (Латвия). Это здание постройки начала ХХ века в царские времена действительно было каторжной тюрьмой для политзаключённых. В эпоху СССР здесь отбывали срок военные преступники. Закрыли тюрьму, кстати, совсем недавно: в 1997 году.

Переночевать в настоящей тюрьме: чем удивляет туристов отель в Лиепая
Фото: Провинция.руПровинция.ру

С тех пор здание толком и не ремонтировали, так что тюремные камеры остались практически в первозданном виде.

К постояльцам здесь отношение особое: на входе у них забирают все вещи, переодевают в полосатую робу арестанта и в наручниках ведут под конвоем в номер, то есть – в камеру. Антураж непередаваем: спать придется на нарах при мигающей лампочке под потолком, дневной свет проникает сюда только сквозь крохотное оконце, забранное решеткой. Кормят тут баландой и хлебом с водой.

Все служащие одеты в винтажную униформу охранников и кожанки чекистов. И с постояльцами они обращаются без всякого почтения, как с заключенными – то есть тут всё по-настоящему, как в пенитенциарном учреждении. Всюду здесь портреты большевистских вождей, посуда – советские граненые стаканы, общепитовские тарелки, металлические подстаканники. В общем, всё – из той навсегда ушедшей эпохи, атмосферу которой сполна чувствуют гости отеля, что называется, на собственной шкуре.

По ночам постояльцы слушают жуткие крики других арестантов, умоляющих о пощаде – доподлинно неизвестно, воспроизводят их аудиоустройство или это кричат живые актеры. В общем, в этом отеле не соскучишься – но и толком не уснешь.

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