Лучшие места в мире, рекомендованные для посещения в 2023 году.

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"Забытый" полуостров Халкидики в Греции, "исторический солнечный остров" Мальта и "устремленная в будущее" Ямайка предлагают "заманчивые возможности расслабиться".

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Эксперты по туризму Lonely Planet представили список лучших мест для посещения в следующем году.Всего в списке 30 "обязательных к посещению" мест. Расскажем о некоторых из них. В категории "Еда" представлены столица Перу Лима за "разнообразные рестораны", Южная Африка за "доступные рестораны мирового класса" и Умбрия, Италия, за "богатую гастрономию".

Бесстрашные "Путешествия" включают восстановленный ночной поезд между Стамбулом и Софией (Болгария), и автомобильную поездку по Новой Шотландии. Западная Австралия также включена в список путешествий.

По мнению Lonely Planet, она занимает больше территории, чем Англия, Испания, Франция, Италия и Германия вместе взятые, но в ней проживает менее одного процента их совокупного населения. Помимо захватывающего Перта, предлагается исследовать национальные парки, пляжи и характерные города с фантастическими гастрономическими сценами на юго-западе штата.

Еще одним местом для незабываемого путешествия является Национальный природный парк Колумбии, включающий 59 охраняемых природных территорий, в которых сосредоточены одни из самых биологически разнообразных экосистем в мире.

"Забытый" полуостров Халкидики в Греции, "исторический солнечный остров" Мальта и "устремленная в будущее" Ямайка предлагают "заманчивые возможности расслабиться".

Ямайка.

В категорию "Путешествия" входит карибский остров Доминика, известный как "Остров природы", который часто путают с Доминиканской Республикой.

Для желающих "прикоснуться к самобытным местным пейзажам" рекомендуется для посещения "шумная, ориентированная на искусство" Аккра в Гане, а также в Сидней, который открылся для путешествий после пандемии. Манчестер отмечен в категории "Учеба". Он описывается, как "удобное для доступности место, которое также многое делает для устойчивого развития".

В 2023 году в Манчестере произойдет несколько интересных событий. Манчестерский музей проходит капитальный ремонт, Манчестерский еврейский музей расширяется, а исторический виадук Каслфилд превращается в зеленую пешеходную дорожку. Здесь путешественников ждут восхитительная еда, спорт мирового уровня, изысканное искусство, крутая архитектура индустриальной эпохи. Манчестер признан одним из лучших, если не лучшим городов Великобритании, где найдется что-то для каждого.В направлении "Учеба" также предлагается посетить Южную Шотландию.

Путешественникам рекомендуется исследовать древний пограничный город Мелроуз, загородный парк Твид-Вэлли и почти секретные рыбацкие деревни Аймут и Сент-Эббс, прежде чем отправиться на юго-запад в исторический рыночный город Дамфрис и потустороннюю Мультивселенную Кроуик. Парк Твид-Вэлли. Южная Шотландия.

Далее следует Нью-Мексико (США). В этом штате проживают 23 коренных племени, и он является идеальным местом для знакомства с культурой, искусством и музыкой коренных народов, а также для наслаждения едой и природной красотой американского юго-запада.