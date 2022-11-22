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17 часов назад

Чехия ввела новые визы для российских туристов

Lenta.ruиещё 1

Чехия ввела новые визы для российских туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Власти Чехии начали требовать от российских туристов специальные транзитные визы для пересадки в аэропортах страны. О введении новых правил сообщается на сайте МИД Чешской Республики.

Во ведомстве отметили, что данное требование не будет распространяться на обладателей шенгенских виз, вида на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС) и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США.

Без оформления дополнительных документов транзитом через аэропорты Чехии смогут проследовать семьи граждан ЕС, дипломаты, а также члены экипажей, являющиеся гражданами государств-участниц Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Помимо России, обновленные правила распространяются еще на 29 стран, включая Турцию, Египет, Иран, Индию, Афганистан, Шри-Ланку, Армению и Кубу.

В октябре власти Чехии запретили россиянам въезжать в страну по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта.

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