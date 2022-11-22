Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ

Министерство иностранных дел Чехии проинформировало о запрете для транзита граждан РФ в аэропортах страны без виз. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Россияне смогут находится в транзитной зоне международных аэропортов на территории республики только при наличии визы. Обязанность получать такой документ возложена на граждан РФ с 21 ноября. Существует также ряд исключений из данного правила. Требование не касается обладателей шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США.