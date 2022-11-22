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1 час назад

Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Министерство иностранных дел Чехии проинформировало о запрете для транзита граждан РФ в аэропортах страны без виз. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Россияне смогут находится в транзитной зоне международных аэропортов на территории республики только при наличии визы. Обязанность получать такой документ возложена на граждан РФ с 21 ноября. Существует также ряд исключений из данного правила. Требование не касается обладателей шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США.

Кроме того, транзитные визы не нужны членам семей граждан Евросоюза, дипломатам и членам экипажей самолетов, чьи государства являются участниками Конвенции о международной гражданской авиации. С 25 октября власти Чехии ввели запрет на въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами. Кроме того, под запрет попадают разрешения, выданные для участия в мероприятиях культуры и спорта.

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