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2 часа назад

В гостиницах Северной Осетии на новогодние праздники забронирована половина номеров

«Это Кавказ»

В Северной Осетии на период новогодних праздников забронировано почти 50% номерного фонда гостиниц и хостелов. Популярностью у туристов пользуются горнолыжные базы в горах.

Сколько осталось свободных гостиниц в Северной Осетии
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Северная Осетия ежегодно пользуется большим спросом у туристов, в том числе на новогодние праздники. В настоящее время уже почти половина номерного фонда в гостиницах забронирована», — рассказала ТАСС заместитель председателя комитета региона по туризму Мадина Тебиева.

По ее словам, одним из самых популярных горнолыжных курортов в регионе является «Цей» в Алагирском районе республики. Он расположен у подножия горы Адай-Хох на высоте 1 910 2 200 метров. Также открыты горнолыжные трассы на туристической базе «Порог неба» в Дигорском ущелье.

Также на новогодние каникулы туроператоры Северной Осетии предлагают экскурсионные туры, где прогулки по Владикавказу можно объединить с посещением ущелий и каньонов, поездкой в высокогорный Аланский Успенский монастырь и катанием на качелях высоко в горах.

По данным на первые девять месяцев этого года турпоток в Северной Осетии увеличился почти на 33%.

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