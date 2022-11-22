Туристы едут в Москву ради выпуска карт Visa и MasterCard на Шри-Ланке

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Туристы заинтересовались возможностью дистанционно открыть дебетовую карту в People’s Bank на Шри-Ланке и перевести на нее деньги из России через Нацинвестпромбанк. Об этом TourDom.ru рассказала менеджер проекта по сотрудничеству банков двух стран Ольга Соколова. Тем не менее перспективы ланкийского пластика, судя по отзывам, на рынке воспринимают не так однозначно.

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Напомним, с 21 ноября россияне могут оформлять ланкийские Visa и MasterCard и оплачивать ими покупки в островной республике и других государствах. Для этого нужно отправить заявку на открытие счета в People’s Bank, открыть еще один в НИПБ, отправить средства себе на Шри-Ланку, а по прилете получить карту в одном из местных отделений.

«Очень много звонков [поступает] по условиям открытия карт в Народном банке Шри-Ланки и по платежам из Нацинвестпромбанка. Заявки на выпуск ланкийского пластика туристы в основном оформляют самостоятельно, используя материалы, размещенные на сайте посольства республики в РФ. Некоторые путешественники пользуются услугой оформления через наш банк – за 2 дня к нам обратились три человека», – пояснила Ольга Соколова.

По ее словам, в НИПБ открыли предварительную запись на прием в столичном отделении. Некоторые туристы из регионов едут в офис банка в Москве, чтобы завести счет для карты People’s Bank – сделать это через личный кабинет онлайн невозможно.

Комиссия по переводу денег в банк Шри-Ланки составляет 0,5% от отправляемой суммы, но она не может быть меньше 20 и больше 100 долларов либо евро. Валюта конвертируется в ланкийские рупии по льготному курсу НИПБ, добавила Соколова.

В том, что дистанционный выпуск карт в ланкийском People’s Bank будет востребован российскими туристами, уверен руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин. «Путешественникам из России не хватает карточек, которыми они могли бы платить за рубежом. На Шри-Ланке россияне пользуются пластиком, выпущенным в странах СНГ, и UnionPay, но у некоторых банков, например в Армении, есть ограничения на переводы», – рассказал он.

Гаркушин предположил, что услугу по заполнению и отправке заявки в People’s Bank могли бы оказывать турагенты при продаже туров на остров – это было бы удобно и выгодно и продавцу, и путешественнику.

При этом не все российские туристы убеждены, что на Шри-Ланке нужна карта местного или любого другого банка. Опытные путешественники отмечают, что пластик принимают к оплате лишь в некоторых отелях и ресторанах. «В большинстве кафе, в такси и на поездах нужны наличные», – пишет подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Туристы также сомневаются, будет ли ланкийская карта действительно работать за пределами островного государства, поэтому отдают предпочтение UnionPay, которую оформить в России проще, чем открывать два счета, в том числе за рубежом.