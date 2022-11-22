Названы наиболее бюджетные туры для отдыха на Новый год

Наиболее бюджетными направлениями для новогоднего отдыха в России названы Нижний Новгород и Вологда. Об этом «АиФ» рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев.

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Так, выгодно и интересно встретить Новый год и провести зимние праздники, по мнению эксперта туротрасли, можно в Нижнем Новгороде — стоимость проживания и питания в отеле невысокой категории на человека составит от 1500 до 2000 рублей.

«Нижний Новгород с его особенной архитектурой в Новый год выглядит по-настоящему волшебно. Здесь нужно обязательно посетить Нижегородский Кремль, на территории которого в новогодние праздники обычно проводят ярмарки и различные вокально-инструментальные концерты», — отметил он.

Также россиянам порекомендовали посетить один из древнейших городов страны — Вологду. Здесь туристам могут быть интересны Вологодский Кремль, Софийский собор, Спасо-Прилуцкий монастырь и дом Петра I. Размещение и питание в Вологде на человека составит от 2000 рублей.

Немного дороже обойдется отдых на родине Снегурочки — в Костроме. Цена за проживание и питание в новогодние каникулы составит от 2200 рублей в сутки на человека. Встретить и провести новогодние праздники в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге можно от 3500 рублей в сутки на человека.

Кроме того, Гареев предложил соотечественникам отправиться в Казань и увидеть празднование смены года по-мусульмански.

«Знакомство с достопримечательностями Казани должно обязательно включать посещение Казанского Кремля, Кул-Шарифа, Эрмитажа-Казань, Черного озера, что подарит новые впечатления», — рассказал он.