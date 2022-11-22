Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
2 часа назад

Цены на туры в Таиланд опустились в полтора раза

РИА "ФедералПресс"

Цены на поездки в Таиланд приблизились к значениям 2019 года. О резком падении рассказали в Ассоциации туроператоров.

Цены на туры в Таиланд опустились в полтора раза
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Что касается цен на новогодние туры в Таиланд, то сейчас они в полтора раза ниже, чем в прошлом году», – отмечается в сообщении.

По информации туроператоров, сейчас средняя стоимость поездки в Таиланд – 2,989 тысячи евро, в 2019 году эта сумма составляла 2,608 тысячи евро.

При этом в АТОР отмечают, что с 1 октября количество покупок туров в Таиланд взлетело в 8 раз относительно аналогичного периода в 2021 году.

Однако если сравнивать с 2019 годом, то количество продаж в 2022 году ниже на 26 %, передает ТАСС.

Также отмечается, что в дорогих отелях Таиланда на период новогодних праздников мест уже почти не осталось.

Ранее «360» писал, что туры по зарубежным направлениям подешевели на 10–25 %.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители