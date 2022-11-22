Цены на туры в Таиланд опустились в полтора раза

Цены на поездки в Таиланд приблизились к значениям 2019 года. О резком падении рассказали в Ассоциации туроператоров.

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«Что касается цен на новогодние туры в Таиланд, то сейчас они в полтора раза ниже, чем в прошлом году», – отмечается в сообщении.

По информации туроператоров, сейчас средняя стоимость поездки в Таиланд – 2,989 тысячи евро, в 2019 году эта сумма составляла 2,608 тысячи евро.

При этом в АТОР отмечают, что с 1 октября количество покупок туров в Таиланд взлетело в 8 раз относительно аналогичного периода в 2021 году.

Однако если сравнивать с 2019 годом, то количество продаж в 2022 году ниже на 26 %, передает ТАСС.

Также отмечается, что в дорогих отелях Таиланда на период новогодних праздников мест уже почти не осталось.