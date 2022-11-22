Туроператор: билетов в Сочи на новогодние праздники не хватает

Перелеты в Сочи из городов России дорожают в преддверии новогодних праздников. Бюджетных вариантов уже не найти, а те, что есть, разбирают и по высоким ценам.

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«Перевозки много, но на пиковые даты ее не хватает. Часть билетов забирают те туристы, которые используют аэропорт в Адлере как хаб для полетов за границу», – рассказал корреспонденту TourDom.ru руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Сочи всегда популярен на Новый год, поэтому ничего необычного в росте спроса и стоимости перелета нет, считает управляющий директор Biletix Александр Мишин: «Не думаю, что серьезную роль в повышении цен сыграла возможность использовать аэропорт в качестве хаба, так как нет такого большого количества зарубежных рейсов, чтобы мы могли об этом говорить. Основным хабом в России все равно остается Московский авиаузел».

Эксперт добавил, что пик спроса в Сочи приходится на даты с 27 декабря по 3 января, а пик на вылет – с 6 по 10 января: «На эти дни стоимость билета в одну сторону будет в районе 10–15 тыс. руб.».

Если смотреть рейсы на новогодние каникулы из Москвы в Сочи, то самый бюджетный вариант стоит 25 700 руб. с вылетом туда 30 декабря и обратно 8 января. С Санкт-Петербургом дела обстоят аналогично – перелет в те же даты, что и выше, обойдется в 25 380 «Уральскими авиалиниями». Из Казани отправиться в Сочи на Новый год немного дешевле – 21 090 руб. на рейсах Smartavia.