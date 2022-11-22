Из Самары в столицу России и Саранск поедет туристический поезд

Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в "Российские железные дороги") запустит 2 января 2023 года туристический поезд из Самары в Саранск и Москву, сообщила компания.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

"Федеральная пассажирская компания приглашает провести новогодние праздники в увлекательном железнодорожном круизе и посетить Саранск и Москву. Туристический поезд отправится в праздничный рейс 2 января. В течение нескольких дней путешественники будут посещать увлекательные экскурсии, дегустировать национальные блюда, а также наслаждаться новогодней атмосферой", - говорится в сообщении.

Поезд совершит рейс с 2 по 4 января 2023 года.

К путешествию смогут присоединиться пассажиры из Пензы и Ульяновска, добавили в компании.