В Киргизии хотят отменить визы для приезжающих ради казино

Правительство Киргизии подняло вопрос об отмене виз для иностранных граждан, приезжающих в республику ради посещения казино. Как уточняет РИА Новости, соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности», прибывающие в страну для посещения специализированной игорной зоны иностранцы «могут въезжать в Кыргызскую Республику и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы и регистрации действительного документа».

«Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, должны при въезде в Кыргызскую Республику и выезде из Кыргызской Республики предъявить действительный документ в целях подтверждения личности гражданина», — уточняется в тексте документа.

Кроме того, в законопроекте указывается, что цель инициативы — создать благоприятные условия для пребывания иностранцев, приезжающих в Киргизию для посещения специальных игорных зон. Сторонники нововведения предполагают, что оно поможет привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места.

Вместе с тем, документ предлагает установить наказание для иностранцев, нарушающих границу игорной зоны. В частности, таких граждан могут оштрафовать или приговорить к двум годам лишения свободы.