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1 час назад

РЖД пустит дополнительные поезда из Ярославля и Вологды в Санкт-Петербург

ТАСС

Дополнительные поезда будут ходить в новогодние праздники, а также в предпраздничные дни из Ярославля и Вологды в Санкт-Петербург. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северной железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

В Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда
Фото: UnsplashUnsplash

"В связи с увеличением пассажиропотока в предновогодний период и новогодние праздничные дни назначены дополнительные поезда из Ярославля и Вологды в Санкт-Петербург и обратно", - говорится в сообщении.

Поезд № 506/505 Ярославль - Санкт-Петербург, следующий через Вологду, будет отправляться из Ярославля 26, 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января. Из Санкт-Петербурга он будет отправляться 27 и 29 декабря, а также 1, 3, 5, 7 и 9 января. Поезд № 553/554 Вологда - Санкт-Петербург назначен на 29 декабря и 7 января. Из Санкт-Петербурга он выйдет 31 декабря и 9 января.

Как уточнил в пресс-службе, в Санкт-Петербурге поезда будут прибывать на Витебский вокзал. Отправление из Петербурга также будет с Витебского вокзала. В составе поездов плацкартные вагоны и вагоны с купе.

Новости путешествий,РЖД,
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