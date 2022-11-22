В Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут ходить в новогодние праздники, а также в предпраздничные дни из Ярославля и Вологды в Санкт-Петербург. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северной железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

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"В связи с увеличением пассажиропотока в предновогодний период и новогодние праздничные дни назначены дополнительные поезда из Ярославля и Вологды в Санкт-Петербург и обратно", - говорится в сообщении.

Поезд № 506/505 Ярославль - Санкт-Петербург, следующий через Вологду, будет отправляться из Ярославля 26, 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января. Из Санкт-Петербурга он будет отправляться 27 и 29 декабря, а также 1, 3, 5, 7 и 9 января. Поезд № 553/554 Вологда - Санкт-Петербург назначен на 29 декабря и 7 января. Из Санкт-Петербурга он выйдет 31 декабря и 9 января.