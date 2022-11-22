Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта стоимость туров в Европу на новогодние праздники

Мира Маркина

Стоимость туров в Европу на Новый год Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли специалисты туристической отрасли.

Раскрыта стоимость туров в Европу на новогодние праздники
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По данным АТОР, несмотря на сложности с перелетами и проблемы с получением шенгенской визы, российские туристы собираются посетить европейские страны зимой.

В BSI Group, «Веди Групп», PAC Group, KMP Group и «Русском Экспрессе» подчеркнули, что сейчас в топе спроса у россиян Франция, Италия и Швейцария. На этих направлениях отечественные путешественники бронируют преимущественно горнолыжные туры.

Эксперт раскрыл способ сэкономить на новогоднем туре

Недельный горнолыжный тур во Францию на Новый год у BSI Group обойдется россиянам примерно в 188 тысяч рублей на двоих. Билеты на самолет приобретаются отдельно. За недельный экскурсионный тур Италия — Швейцария — Княжество Лихтенштейн в начале января путешественникам придется выложить около 58 тысяч рублей на двоих. В стоимость путевки также не включены расходы на авиабилеты.

PAC Group предлагает горнолыжный тур в Италию (Валь-ди-Фасса) на семь ночей с размещением в четырехзвездочном отеле, работающем по системе полупансион, и вылетом 31 декабря от 450 тысяч рублей на двоих. Девятидневная путевка на горнолыжный курорт Австрии с вылетом 25 декабря и проживанием в четырехзвездочном отеле на завтраках будет стоить от 375 тысяч рублей на двоих.

Ранее «Рамблер» писал о самых дешевых билетах за границу в декабре.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители