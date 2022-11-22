Турист спас подростков от утопления во время своего отпуска

Турист из Сингапура спас пятерых подростков от утопления во время своего отпуска, пишет Mothership.
45-летний мужчина по фамилии Се рассказал, что вместе с семьей находился в отпуске и ранним утром пошел на пляж, пока аквапарк был закрыт. На берегу он увидел, что толпа людей кричит в сторону воды. Приглядевшись, турист заметил, как шесть подростков пытаются удержаться на плаву.
Увидев, что никто на берегу ничего не делает, Се прыгнул в воду, чтобы спасти людей. Его жена добавила, что раньше супруг занимался водным поло, поэтому уверенно чувствует себя в воде. Своими действиями мужчина спас пятерых школьников, вытащив их на сушу.
Спустя некоторое время Се узнал, что погибла одна девушка, которую унесло течением. По его словам, после этого он чувствовал себя виноватым, что не кинулся на помощь раньше.