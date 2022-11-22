Турист спас подростков от утопления во время своего отпуска

Турист из Сингапура спас пятерых подростков от утопления во время своего отпуска, пишет Mothership.

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45-летний мужчина по фамилии Се рассказал, что вместе с семьей находился в отпуске и ранним утром пошел на пляж, пока аквапарк был закрыт. На берегу он увидел, что толпа людей кричит в сторону воды. Приглядевшись, турист заметил, как шесть подростков пытаются удержаться на плаву.

Увидев, что никто на берегу ничего не делает, Се прыгнул в воду, чтобы спасти людей. Его жена добавила, что раньше супруг занимался водным поло, поэтому уверенно чувствует себя в воде. Своими действиями мужчина спас пятерых школьников, вытащив их на сушу.