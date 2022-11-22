АТОР сообщила о снижении цен на новогодние туры в Таиланд

Стоимость новогодних туров из России в Таиланд за год опустилась в полтора раза, говорится в сообщении АТОР.

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"Что касается цен на новогодние туры в Таиланд, то сейчас они в полтора раза ниже, чем в прошлом году", - отмечается в сообщении.

По данным ассоциации, средний чек на новогодний Таиланд сейчас приближается к значениям 2019 года. Средний чек в 2022 году за тур на Новый год составляет €2,989 тыс. В 2019 году средний чек составлял €2,608 тыс. за тур", - рассказали АТОР в "Интуристе".

Как сообщили в АТОР, количество бронирований туров в Таиланд после отмены ковидных ограничений (с 1 октября) выросло уже в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но пока объемы продаж на 26% отстают от значений аналогичного периода 2019 года, делятся наблюдениями в "Интуристе". Схожая ситуация и в других компаниях, отметили в АТОР.

Значительная часть текущих бронирований туров в Таиланд приходится на период новогодних праздников, сообщили туроператоры. В зависимости от компании, доля продаж новогодних туров в общем объеме текущих таиландских бронирований составляет от 10% до 70%. В ассоциации добавили, что мест в дорогих отелях Таиланда на Новый год практически не осталось.

Как сообщили в АТОР, на сегодняшний день у ряда компаний Таиланд в разы превосходит по спросу на Новый год и Египет и ОАЭ, у других - немного уступает им, но у всех он уверенно держится в первой тройке лидеров.

Доля Таиланда в общих продажах зарубежных туров на новогодние даты (туры с заездами в новогодние даты и новогодние каникулы) составляет у разных туроператоров от 9%, 10% и 15% (у Anex Tour, Tez Tour и "Русского экспресса" соответственно) до 20% и 28% у Space Travel и Pegas Touristik.