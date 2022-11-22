Топ-10 направлений для путешествий по России в декабре

Нижний Новгород вошел в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по России в этом декабре. Соответствующие результаты показало исследование сервиса Tvil.ru, которое проводилось на основании данных бронирования.
Так, 14% бронирований в первый месяц зимы приходятся на Санкт-Петербург. В среднем в северной столице останавливаются на пять ночей за 3 799 рублей за каждую. На втором месте находится Сочи, в котором также отдыхают в среднем по пять ночей, но за 3 437 рублей за каждую. Отдых в этом курортном городе выбрали 13,7% путешественников. Замыкает тройку лидеров Москва, на которую приходит 12,5% всех броней. В среднем россияне остаются в столице на четыре ночи и платят по 3 715 рублей за каждую.
За этими городами по популярности у туристов в декабре следуют Казань (3 611 рублей / 4 ночи), Калининград (3 103 рублей / 5 ночей), Кисловодск в Ставропольском крае (3 212 рублей/ 7 ночей), Шерегеш в Кемеровской области (7 704 рублей / 5 ночей), Ялта в Крыму (4 372 рублей / 6 ночей) и Екатеринбург (3 290 рублей / 3 ночи).
Замыкает десятку лидеров Нижний Новгород. В среднем в столице Приволжья останавливаются на три ночи по 4 492 рубля за каждую.