Топ-10 направлений для путешествий по России в декабре

Так, 14% бронирований в первый месяц зимы приходятся на Санкт-Петербург. В среднем в северной столице останавливаются на пять ночей за 3 799 рублей за каждую. На втором месте находится Сочи, в котором также отдыхают в среднем по пять ночей, но за 3 437 рублей за каждую. Отдых в этом курортном городе выбрали 13,7% путешественников. Замыкает тройку лидеров Москва, на которую приходит 12,5% всех броней. В среднем россияне остаются в столице на четыре ночи и платят по 3 715 рублей за каждую.