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53 минуты назад

Туту.ру: средняя стоимость авиаперелета по России составляет 7230 рублей

runews24.ru

Этой осенью авиаперелет по России в одну сторону составил в среднем 7230 рублей. Исследование проводилось специалистами аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, пишет Газета.Ru.

В Туту.ру назвали среднюю стоимость авиаперелета по России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Авиабилет в один конец в страны ближнего зарубежья составил порядка 15 644 рублей, перелет страны дальнего зарубежья стоил в среднем 32 585 рублей. Самыми дорогими оказались билеты в Европу, стоимость которых в среднем составила почти 45 тысяч рублей.

Также в исследовании приводятся данные о количестве авиаперелетов по России, доля которых составила 84%.

Чаще всего россияне приобретали авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург. В ТОП самых популярных направлений вошли южные курорты Сочи и Минеральные воды, а также Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск и Уфа.

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