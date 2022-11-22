В Туту.ру назвали среднюю стоимость авиаперелета по России

Этой осенью авиаперелет по России в одну сторону составил в среднем 7230 рублей. Исследование проводилось специалистами аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, пишет Газета.Ru.
Авиабилет в один конец в страны ближнего зарубежья составил порядка 15 644 рублей, перелет страны дальнего зарубежья стоил в среднем 32 585 рублей. Самыми дорогими оказались билеты в Европу, стоимость которых в среднем составила почти 45 тысяч рублей.
Также в исследовании приводятся данные о количестве авиаперелетов по России, доля которых составила 84%.
Чаще всего россияне приобретали авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург. В ТОП самых популярных направлений вошли южные курорты Сочи и Минеральные воды, а также Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск и Уфа.