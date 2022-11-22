В Индии отменили коронавирусные ограничения на въезд туристов

Минздрав Индии отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд иностранных туристов. Путешественникам больше не нужно заполнять декларацию Air Suvidha до полета и предъявлять отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации от COVID-19 в аэропорту. Нововведения вступили в силу сегодня, информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Индийские власти рекомендуют приезжающим прививаться от коронавируса в своей стране, носить маски и соблюдать дистанцию. Если у пассажира появятся симптомы ковида по время перелета или в терминале, его должны изолировать и отправить в местное медучреждение. На отдыхе туристов просят внимательно следить за своим здоровьем и в случае простуды обращаться в больницу.