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1 час назад

В Индии отменили коронавирусные ограничения на въезд туристов

TourDom

Минздрав Индии отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд иностранных туристов. Путешественникам больше не нужно заполнять декларацию Air Suvidha до полета и предъявлять отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации от COVID-19 в аэропорту. Нововведения вступили в силу сегодня, информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

В Индии отменили коронавирусные ограничения на въезд туристов
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Индийские власти рекомендуют приезжающим прививаться от коронавируса в своей стране, носить маски и соблюдать дистанцию. Если у пассажира появятся симптомы ковида по время перелета или в терминале, его должны изолировать и отправить в местное медучреждение. На отдыхе туристов просят внимательно следить за своим здоровьем и в случае простуды обращаться в больницу.

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