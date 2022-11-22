Когда в Екатеринбург прибудет поезд с Дедом Морозом

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 1 декабря. Как " Уралинформбюро " рассказали в пресс-службе городской администрации, встречать его на железнодорожном вокзале можно в 13.00.

"Состав выехал из Великого Устюга 22 октября, его маршрут пролегает через более чем 120 городов севера страны, Транссиба, БАМа, Центральной России. За 85 дней пути он преодолеет 33 тысячи километров и вернется в Великий Устюг 15 января 2023 года", – рассказали мэрии.

Сам поезд состоит из 19 вагонов, украшенных гирляндами. По сути это – передвижная резиденция, в которой есть вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры. Пассажиры этого поезда – Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.