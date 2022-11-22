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1 час назад

Стало известно, когда в Екатеринбург прибудет поезд с Дедом Морозом

Уралинформбюро

Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 1 декабря. Как "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе городской администрации, встречать его на железнодорожном вокзале можно в 13.00.

Когда в Екатеринбург прибудет поезд с Дедом Морозом
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

"Состав выехал из Великого Устюга 22 октября, его маршрут пролегает через более чем 120 городов севера страны, Транссиба, БАМа, Центральной России. За 85 дней пути он преодолеет 33 тысячи километров и вернется в Великий Устюг 15 января 2023 года", – рассказали мэрии.

Сам поезд состоит из 19 вагонов, украшенных гирляндами. По сути это – передвижная резиденция, в которой есть вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры. Пассажиры этого поезда – Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

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