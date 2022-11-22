Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

"Уральские авиалинии" с 26 декабря возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

ТАССиещё 1

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 26 декабря возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика во вторник.

"Уральцы" возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"С 26 декабря возобновляем рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу, будем летать трижды в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что полеты по данному направлению осуществлялись до начала ноября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.

По данным с сайта екатеринбургского аэропорта Кольцово, сейчас прямые полеты в Махачкалу выполняет компания Red Wings.

Кроме того, "Уральские авиалинии" с 22 декабря увеличивают частоту рейсов в Махачкалу из Москвы до двух раз в день, говорится в сообщении. Полеты выполняются из аэропорта Домодедово.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Кольцово,Red Wings,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители