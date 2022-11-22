"Уральцы" возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 26 декабря возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика во вторник.

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"С 26 декабря возобновляем рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу, будем летать трижды в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что полеты по данному направлению осуществлялись до начала ноября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.

По данным с сайта екатеринбургского аэропорта Кольцово, сейчас прямые полеты в Махачкалу выполняет компания Red Wings.