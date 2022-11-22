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2 часа назад

Россиянам анонсировали проживание во Вьетнаме всего за 6 600 рублей

Konkurent.ru

Для граждан России представили возможность проживания в столице страны Юго-Восточной Азии в гостинице за небольшую плату, сообщает KONKURENT.RU.

Где найти роскошные и бюджетные апартаменты во Вьетнаме
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Как рассказали специалисты портала «Турпром», в одной из гостиниц Ханоя туристы могут снять не просто комфортабельный номер, а апартаменты со всеми атрибутами настоящей роскоши.

Так, всего за 6 тыс. 675 руб. в сутки россиянам предложили пожить в номерах с золотыми стенами, ваннами, потолками и унитазами.

Кроме богатого, но недорого интерьера, жильцы смогут насладиться пейзажами, рестораном, баром и бассейном.

Правда, россиян предупредили, что во время пика туристического потока проживание в такой роскоши может подорожать.

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