Где найти роскошные и бюджетные апартаменты во Вьетнаме

Для граждан России представили возможность проживания в столице страны Юго-Восточной Азии в гостинице за небольшую плату, сообщает KONKURENT.RU.

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

Как рассказали специалисты портала «Турпром», в одной из гостиниц Ханоя туристы могут снять не просто комфортабельный номер, а апартаменты со всеми атрибутами настоящей роскоши.

Так, всего за 6 тыс. 675 руб. в сутки россиянам предложили пожить в номерах с золотыми стенами, ваннами, потолками и унитазами.

Кроме богатого, но недорого интерьера, жильцы смогут насладиться пейзажами, рестораном, баром и бассейном.