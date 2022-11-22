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2 часа назад

Стало известно о наплыве россиян в Испанию вопреки санкциям

Lenta.ru

Количество шенгенских виз, выданных Испанией российским туристам в 2022 году, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О наплыве соотечественников в популярную европейскую страну пишет Bloomberg со ссылкой на данные МИД Испании.

Стало известно о наплыве россиян в Испанию вопреки санкциям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, стало известно, что число выданных россиянам краткосрочных виз достигло 108 862. Однако это число ниже, чем до пандемии COVID-19. Отмечается, что возросшее количество выданных въездных документов свидетельствует об увеличении интенсивности путешествий россиян в страны Западной Европы, вопреки введенным в отношении России санкций и закрытию воздушного пространства Евросоюза для отечественных лайнеров.

По словам одного из испанских дипломатов, запрет на въезд российских путешественников с шенгенскими визами в страны Восточной Европы, такие как Польша и Чехия, «может побудить некоторых направиться в Западную Европу».

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