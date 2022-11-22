Стало известно о наплыве россиян в Испанию вопреки санкциям

Количество шенгенских виз, выданных Испанией российским туристам в 2022 году, увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О наплыве соотечественников в популярную европейскую страну пишет Bloomberg со ссылкой на данные МИД Испании.

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Так, стало известно, что число выданных россиянам краткосрочных виз достигло 108 862. Однако это число ниже, чем до пандемии COVID-19. Отмечается, что возросшее количество выданных въездных документов свидетельствует об увеличении интенсивности путешествий россиян в страны Западной Европы, вопреки введенным в отношении России санкций и закрытию воздушного пространства Евросоюза для отечественных лайнеров.