В России появится понятие "медицинский туризм"

Рабочая группа в Госдуме разрабатывает проект закона, которым закрепляется понятие о медицинском туризме. По данным международной ассоциации медицинского туризма, ежегодно около 11 миллионов человек путешествуют, чтобы поправить здоровье. Цифры будут расти, считают эксперты. По их мнению, оборот коммерческих медуслуг к 2025 году составит три триллиона долларов. О медицинском туризме Авторадио рассказал генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:
«Медицинский туризм - реально существующее явление, там мы называем поездки россиян в санатории с целью оздоровления. Таких поездок несколько миллионов в год. Среди лидеров район Кавказских Минеральных Вод, Сочи, Алтайский край. Но и в принципе многие регионы, не такие раскрученные в масштабах всей России, допустим, Башкирия или Татарстан, имеют региональные сети санаториев, которые загружаются местными туристами. Москвичи почему-то не так часто отдыхают в подмосковных санаториях, или, может быть, профиль заболевания не соответствует подмосковным возможностям, они предпочитают район КавМинВод. Во всяком случае это растущий, интересный сегмент, и мы видим, что он интенсивно развивается в последние годы».
Десятка популярных стран, куда люди едут поправить здоровье представлена Канадой, Великобританией, Израилем, Сингапуром, Индией, Германией, Францией, Южной Кореей, Италией и Колумбией. И хотя Россия занимает 34-е место, в 2021-м платные медуслуги на ее территории получили семь миллионов иностранцев.