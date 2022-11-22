В России появится понятие "медицинский туризм"

«Медицинский туризм - реально существующее явление, там мы называем поездки россиян в санатории с целью оздоровления. Таких поездок несколько миллионов в год. Среди лидеров район Кавказских Минеральных Вод, Сочи, Алтайский край. Но и в принципе многие регионы, не такие раскрученные в масштабах всей России, допустим, Башкирия или Татарстан, имеют региональные сети санаториев, которые загружаются местными туристами. Москвичи почему-то не так часто отдыхают в подмосковных санаториях, или, может быть, профиль заболевания не соответствует подмосковным возможностям, они предпочитают район КавМинВод. Во всяком случае это растущий, интересный сегмент, и мы видим, что он интенсивно развивается в последние годы».