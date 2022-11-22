В аэропортах Москвы могут быть задержки

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) предупредили россиян о возможных задержках рейсов в московских аэропортах из-за плохих погодных условий. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

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По информации агентства, сложные метеоусловия в Москве пока не сказались на расписании аэропортов и воздушные гавани продолжают работать в штатном режиме. «Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — добавили в Росавиации.

При этом отмечается, что незначительные задержки отправления рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.