Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили о возможных задержках рейсов в аэропортах Москвы

Lenta.ruиещё 4

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) предупредили россиян о возможных задержках рейсов в московских аэропортах из-за плохих погодных условий. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В аэропортах Москвы могут быть задержки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации агентства, сложные метеоусловия в Москве пока не сказались на расписании аэропортов и воздушные гавани продолжают работать в штатном режиме. «Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — добавили в Росавиации.

При этом отмечается, что незначительные задержки отправления рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Так, на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание» сообщается, что в аэропорту Внуково задержаны два рейса, отменены — четыре, в Домодедово изменено время вылета 11 самолетов, в Шереметьево задержаны два рейса, отправление еще шести отменено.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители