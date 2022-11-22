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24 минуты назад

Эксперт раскрыл способ сэкономить на новогоднем туре

Катерина Саломе

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал о подорожании туров на время новогодних праздников. Его слова приводит радио Sputnik.

Эксперт раскрыл способ сэкономить на новогоднем туре
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, в период резкого увеличения турпотока стоимость поездки может быть выше на 70 процентов средней стоимости аналогичного тура, запланированного на другое время. Он подчеркнул, что таким образом компенсируется отсутствие доходов в постновогодние даты.

"В новогодние даты цены поднимают и авиаперевозчики, и гостиницы, это касается и международного, и внутреннего турпотока", — отметил Мурадян.

Названы три самых популярных направления у российских туристов

Как правило, у туристов спросом пользуются одни и те же даты, добавил эксперт. При этом, по его словам, в России и за рубежом они отличаются.

"Для российских объектов размещения, как правило, пик спроса приходится на период с 28 декабря по 9-10 января, для иностранных гостиниц — тоже с конца декабря, но по 7-9 января", — рассказал вице-призедент Ассоциации туроператоров России.

Чтобы сократить доходы на поездку специалист рекомендует немного сдвинуть путешествие по датам. "Например, если улететь до 25 декабря, а вернуться в Россию до 5 января, можно избежать существенного подорожания тура", — резюмировал Мурадян.

Ранее мы писали о том, что раскрыты планируемые траты россиян на поездки в новогодние праздники.

Новости путешествий,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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