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1 час назад

«Аэрофлот» с 25 ноября запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд

Прецедент ТВиещё 1

Из сообщения следует, что самолеты авиакомпании будут три раза в неделю летать в Бангкок и два раза — на остров Пхукет. В столицу Таиланда самолеты начнут летать уже 25 ноября.

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд
Фото: Прецедент ТВПрецедент ТВ

— Выполнение регулярных рейсов «Аэрофлота» в столицу Таиланда Бангкок начинается с 25 ноября. Вылет из Бангкока будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Толмачёво.

Рейсы из столицы Сибири на остров Пхукет, в свою очередь, стартуют с 27 ноября. Улететь на Пхукет можно будет по четвергам и воскресеньям, а обратные рейсы будут выполняться по средам и субботам.

По вторникам, пятницам и воскресеньям из Новосибирска можно будет улететь в Бангкок. Обратные рейсы будут осуществляться по воскресеньям, вторникам и четвергам.

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