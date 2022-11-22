Пассажирам Домодедово рекомендовали прибывать заранее

Пассажирам, вылетающим из аэропорта Домодедово во вторник, 22 ноября, рекомендуется прибывать в воздушную гавань заблаговременно в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.
«Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Домодедово, сегодня в течение дня ожидаются снегопад, ледяной дождь, гололед, снежный накат. Рекомендуем приезжать в аэропорт заранее и воспользоваться поездами «Аэроэкспресс», которые отправляются в Домодедово с Павелецкого вокзала каждые полчаса. Пассажиры, прибывающие на поезде, могут пройти в аэровокзал не выходя на улицу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам, прибывающим в аэропорт на личном транспорте, рекомендуется оставить машину на многоуровневом паркинге Р2, соединенным с аэровокзалом крытым переходом.