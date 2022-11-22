Пассажирам Домодедово рекомендовали прибывать заранее

«Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Домодедово, сегодня в течение дня ожидаются снегопад, ледяной дождь, гололед, снежный накат. Рекомендуем приезжать в аэропорт заранее и воспользоваться поездами «Аэроэкспресс», которые отправляются в Домодедово с Павелецкого вокзала каждые полчаса. Пассажиры, прибывающие на поезде, могут пройти в аэровокзал не выходя на улицу», - говорится в сообщении.