Можно ли будет оформить российский паспорт за рубежом

Россияне, живущие в Турции, обсуждают анкетирование, которое проводит Консульский департамент МИД. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Русское общество Антальи» со ссылкой на соцсети ведомства. Опрос проводится «с целью выяснения заинтересованности проживающих за рубежом граждан России в получении внутренних паспортов через консульские учреждения».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Многие туристы положительно восприняли эту инициативу:

«Если в консульствах за границей организуют оформление документов, это будет круто! Тем, у кого заканчивается действие паспорта – например, кому скоро исполнится 20 или 45 лет, – не нужно будет ехать в Россию, чтобы е

«Мне в феврале будет 45, – сообщила редакции TourDom.ru россиянка, проживающая в Анталье. – Если не заменю вовремя паспорт, через месяц мне закроют все российские банковские карты. Ехать с ребенком в Россию не хочется. К тому же будет много формальностей: встать на учет и тут же сняться».

Как поясняет консульский департамент, опрос проводится анонимно, его результаты будут обработаны в обобщенном виде. Гражданин РФ должен сообщить, как долго он проживает за рубежом, сколько собирается еще пробыть, как часто приезжает в Россию. Участникам анкетирования предлагается также «описать свою жизненную ситуацию, при которой будет использоваться внутренний паспорт».

Необходимо также ответить на вопрос, стоит ли респондент на консульском учете в стране проживания.