Можно ли будет оформить российский паспорт за рубежом

Россияне, живущие в Турции, обсуждают анкетирование, которое проводит Консульский департамент МИД. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Русское общество Антальи» со ссылкой на соцсети ведомства. Опрос проводится «с целью выяснения заинтересованности проживающих за рубежом граждан России в получении внутренних паспортов через консульские учреждения».
Многие туристы положительно восприняли эту инициативу:
«Если в консульствах за границей организуют оформление документов, это будет круто! Тем, у кого заканчивается действие паспорта – например, кому скоро исполнится 20 или 45 лет, – не нужно будет ехать в Россию, чтобы е
«Мне в феврале будет 45, – сообщила редакции TourDom.ru россиянка, проживающая в Анталье. – Если не заменю вовремя паспорт, через месяц мне закроют все российские банковские карты. Ехать с ребенком в Россию не хочется. К тому же будет много формальностей: встать на учет и тут же сняться».
Как поясняет консульский департамент, опрос проводится анонимно, его результаты будут обработаны в обобщенном виде. Гражданин РФ должен сообщить, как долго он проживает за рубежом, сколько собирается еще пробыть, как часто приезжает в Россию. Участникам анкетирования предлагается также «описать свою жизненную ситуацию, при которой будет использоваться внутренний паспорт».
Необходимо также ответить на вопрос, стоит ли респондент на консульском учете в стране проживания.
Отметим, постановка россиян на учет в загранучреждении – дело добровольное. Оно подразумевает внесение контактных данных, используемое в целях обеспечения прав и интересов самого гражданина. В частности, в случае возникновения ЧП сведения о месте пребывания россиянина и способах связи с ним могут пригодиться для эвакуации.